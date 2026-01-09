女優ナナの自宅に侵入し、強盗行為を働いた30代男性A氏の初公判が今月中に開かれる。1月8日、法曹界によると、議政府（ウィジョンブ）地裁・南楊州（ナミャンジュ）支院第1刑事部は、強盗致傷の疑いで拘束起訴されたA氏に対する初審理を1月20日に行う予定だ。【写真】ナナ、“ノーブラ”で東京観光この事件は、2025年11月15日午前6時ごろ、京畿道九里（クリ）市にあるナナの自宅で発生した。A氏ははしごを使ってベランダから侵入し