三豊警察署 息子（17）の顔を殴ってけがをさせたとして、香川県三豊市豊中町の建設業の男（51）が9日、傷害の疑いで逮捕されました。 警察によりますと、男は2025年11月21日ごろ、自宅で息子の顔を1回殴り、顔の右側の打撲や右目周辺の皮下出血など全治約1週間のけがを負わせた疑いが持たれています。 警察の調べに対して男は「手拳ではなく平手打ちだった」と容疑を一部否認しています。警察が動機などを調べています。