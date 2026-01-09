世界中で180万台を販売しているフェアレディZ日産自動車（以下、日産）は、1月9日から千葉市の幕張メッセで開催されている東京オートサロン2026において、今夏に発売を予定している『フェアレディZ』のマイナーチェンジモデルを発表した。【画像】伝説のGノーズ復活！『フェアレディZ 27MY』と元祖Gノーズ『240ZG』全39枚フェアレディZは、日産を、というよりは日本を代表するスポーツカーの1台。1969年に、それまでのオープンス