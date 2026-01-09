タレントの鈴木奈々（37）が9日、自身のインスタグラムを更新。制服ミニスカ姿の自撮りショットを公開した。「おはようございます昨日は久しぶりに制服を着ました！普段スカート履かないから生足出すの恥ずかしい」とつづり、ブレザーにチェックのミニスカート、ハイソックスの制服姿の自撮りショットをアップ。「けどコスプレしてるみたいで楽しかった前日足出すからスクラブしましたスベスベになった！」と明かし、