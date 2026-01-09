大阪府は８日、２０２４年に堺市の堺泉北港に迷い込んで死んだ後、同市内で埋設されたクジラの掘り起こし作業を行った。３年程度かけて調査などを進め、骨格標本にして大阪市立自然史博物館（大阪市東住吉区）で展示する予定。掘り起こされたのは、埋設時に体長約１５メートル、体重約３２トンあったマッコウクジラの雄。同博物館の職員らが全身の骨を掘り出し、巨大な頭部の骨は重機を使って輸送用トラックに載せた。府によ