言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！一見バラバラに見える言葉ですが、それだけに答えが分かったときの爽快感は格別ですよ。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□かぜいき□□□□っこ答えを見る↓↓↓↓↓正解：おい正解は「おい」でした。▼解説それぞれの言葉に「おい」を入れると、次のようになります。おいかぜ（追い風）いきおい（勢い）おい