「人の役に立ちたい」という志で介護の世界に飛び込んだ若者が、現場の現実に直面し、短期間で心を折られてしまう――。慢性的な人手不足が叫ばれるなか、なぜ荒んでしまう現場が存在するのでしょうか。本記事では、波多FP事務所の代表ファイナンシャルプランナー・波多勇気氏が、介護士の田中さん（仮名）の事例とともに介護現場の構造的お金の問題点について解説します。※プライバシー保護の観点から、相談者の個人情報および相