OpenAIは1月7日、ChatGPTの新機能として「ChatGPT Health（ChatGPT ヘルスケア）」を発表しました。これはChatGPT内に設けられる、健康に関する会話のための専用スペース。通常のチャットとは隔離された環境で、よりパーソナライズされた健康管理のサポートを受けることができるようになります。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■自身のパーソナルデータに基づいたアドバイス本機能の最大の特徴は、ユーザ