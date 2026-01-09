東京オートサロンで放たれた衝撃のNISMOモデル2026年1月9日から11日まで幕張メッセ（千葉市美浜区）で開催される「東京オートサロン2026」で突如姿を現した、NISMO（ニスモ）のコンセプトカー「AURA NISMO RS CONCEPT（オーラ ニスモ アールエス コンセプト）」。その詳細をお伝えする前に、声を大にして言いたいことがあります。それは、「今後のNISMOは、もっと大胆なクルマを送り出そうとしている」ということ。そして「そ