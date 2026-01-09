「タリーズコーヒー」は、1月9日（金）から、バレンタインシーズン限定商品を発売する。【写真】猫キャラの「巾着ポーチ」も！展開されるアイテム＆メニュー一覧■限定ドリンク＆スイーツも同時発売今回登場するのは、チョコレートとの相性を考えブレンドした季節限定コーヒーや、バレンタインシーズンを彩る華やかなグッズ。「タリーズロマンスロースト〔フルボディ〕」は、深めの焙煎を施すことでダークチョコレートのよ