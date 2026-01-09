昨季のラ・リーガの上位２チームとコパ・デル・レイ決勝進出の２チームによる“ファイナル・フォー”形式で行なわれるスペイン・スーパーカップがサウジアラビアで開催されている。同大会でレアル・マドリーは現地１月８日に準決勝でアトレティコ・マドリーと対戦。２−１で勝利した。伝統のダービーで均衡を破ったのは、フェデリコ・バルベルデ。開始２分、直接FKを沈める。敵陣中央で長い助走から右足を一閃。矢のような一