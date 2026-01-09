徳島中央広域連合消防本部（徳島県吉野川市）は７日、西消防署の救急車に配備していたアドレナリンを１本（１ミリ・リットル）紛失したと発表した。医薬品医療機器法で劇薬に指定されている薬剤で、同消防本部は同日中に阿波吉野川署へ遺失届を出した。発表では、７日午前９時２０分頃、救急車内の薬剤を点検した際、１０本あるはずのアドレナリンが９本しかなかった。この日未明に、阿波市から吉野川市の病院に患者を搬送する