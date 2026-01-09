東京・大田区のマンションできのう、男性が殺害されているのが見つかった事件で、被害者の男性が44歳の会社の代表であることがわかりました。この事件はきのう昼前、大田区大森北のマンションの一室で、男性が首の後ろや腹などを刺され、血だらけの状態で殺害されているのが見つかったものです。警視庁によりますと、殺害されたのは、音響や照明設備のシステム運用などを行う会社の代表、河嶋明宏さん（44）であることがわかりまし