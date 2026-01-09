2025年9月にiOS 26がリリースされてから約4カ月が経過しましたが、StatcounterによるOSシェア分析によってiPhoneユーザーの半数以上がiOS 18を使い続けていることが明らかになりました。Mobile & Tablet iOS Version Market Share Worldwide | Statcounter Global Statshttps://gs.statcounter.com/ios-version-market-share/mobile-tablet/worldwide/#monthly-202601-202601-barStatcounterはウェブトラフィックの分析を行っ