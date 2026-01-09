◆第４２回フェアリーＳ・Ｇ３（１月１１日、中山競馬場・芝１６００メートル）枠順が１月９日、発表された。出走馬で唯一の２勝馬サンアントワーヌ（牝３歳、美浦・鹿戸雄一厩舎、父ドレフォン）は５枠９番、昨年９月に同舞台の新馬戦を快勝したギリーズボール（牝３歳、美浦・手塚貴久厩舎、父エピファネイア）は６枠１２番に入った。決定した枠順は次の通り（馬番、馬名、騎手の順、全馬牝３歳で斤量は５５キロ）。（