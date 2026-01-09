器の中で揺れる、ふるふるの豆腐に、あつあつのかきたまあん。スプーンを入れれば、とろり、ふわり。寒い日には、こういう一杯がたまらなくうれしくなる。たらこのうまみとしょうがの香りがあとを引き、気づけば器はもう空っぽです。『たらことしょうがのかきたまあんやっこ』のレシピ材料（2人分）絹ごし豆腐……1丁（約300g） たらこ……1/2はら（約30g） 溶き卵……1個分 万能ねぎ……適宜 〈煮汁〉 だし汁……1カップ しょ