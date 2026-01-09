香川県庁 障害者への虐待について、香川県が2025年度の調査結果を発表しました。身体的や心理的など19件の虐待がありました。 厚生労働省の調査によりますと、香川県では2025年度、84件の相談・通報がありました。このうち親や兄弟など養護者による障害者虐待は47件（前年度比ー6件）、障害者福祉施設の従業員による虐待は37件（前年度比ー18件）でした。 相談・通報のうち、養護者による14件（前年度と同数