敬語と文末表現を正しく使う -【第三者の動作について尊敬語と謙譲語を正しく使う】 ＜文章カアップのポイント＞書き手や読み手以外の人物による動作を敬語で表現するときは、誰による誰に対する動作なのかを理解して敬語を選ぶ。 動作の主体と受け手について書き手がどう考えるのか NG では、お土産を受け取るという動作ではなく、お土産をあげるという動作について述べています。お土産をあげるという動作を