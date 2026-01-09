東京時間10:04現在 東京金先物DEC 26月限（TOCOM） 1グラム＝23114.00（+199.00+0.87%） ＮＹ金先物FEB 26月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝4471.20（+10.50+0.24%） ※東京金先物は5分程度の遅れ NY金先は一時の下げからある程度戻して引け、時間外でプラス圏。東京金もしっかり