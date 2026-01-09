NASAは、国際宇宙ステーションから油井亀美也さんを含む飛行士4人を予定を前倒し近く地球に帰還させると発表しました。NASAの会見「1月7日、クルーの1人に健康上の問題が発覚しました。容体は安定しています」NASA=アメリカ航空宇宙局は8日、国際宇宙ステーションに滞在している油井亀美也さんら4人の宇宙飛行士について、予定を前倒して近く地球に帰還させると発表しました。プライバシーを理由に個人名などは明らかにされていま