サンデーが３連騰し昨年来高値を更新している。親会社であるイオンが８日の取引終了後、サンデーの完全子会社化を目指してＴＯＢを実施すると発表しており、ＴＯＢ価格１２８０円を意識した動きとなっている。 イオンは現在、サンデー株式の７６．７０％を所有しているが、完全子会社化によりスピード感をもってより柔軟かつ機動的な改革を推進し、東北エリアの事業を立て直すのが狙い。買い付け予