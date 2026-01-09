くすりの窓口は続伸している。この日、運営する電子お薬手帳アプリ「ＥＰＡＲＫお薬手帳」の累計ダウンロード（ＤＬ）数が７００万を突破したと発表したことが好感されている。「ＥＰＡＲＫお薬手帳」は薬情報、ワクチン接種歴、ヘルスケア情報の登録や閲覧をはじめ、処方箋の調剤薬局への事前送信などの機能を搭載したアプリ。同社では継続的な機能向上に取り組むことで、更なる利用拡大を図っている。 出所：MINK