９日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５７円０１銭前後と前日の午後５時時点に比べ５５銭程度のドル高・円安となっている。 ８日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５６円８７銭前後と前日に比べ１０銭程度のドル高・円安で取引を終えた。同日に発表された米経済指標で労働市場の底堅さが示されたことで一時１５７円０７銭まで上伸したが、その後は９日の米雇