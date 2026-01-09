ヴィッセル神戸は9日、柏レイソルからDFジエゴ(30)が完全移籍加入することを発表した。ジエゴは2025年のJ1で33試合5得点を記録し、同シーズン限りでの契約満了が発表されていた。神戸を通じて「この素晴らしいクラブで、新たな挑戦ができることに感謝いたします。ピッチで最大限の力を発揮し、チームの勝利に貢献できるよう、精一杯努力してまいります」とコメントしている。