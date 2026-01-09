V・ファーレン長崎は9日、MFマテウス・ジェズスと明治安田J1百年構想リーグの契約を更新したことを発表した。10番を背負うジェズスは昨季のJ2で38試合19得点を記録してJ1昇格に貢献し、J2得点王とMVPを受賞した。クラブを通じて以下のようにコメントしている。「長崎のファン・サポーターの皆さん、いつも温かい応援と愛情を本当にありがとうございます。皆さんの支えには心から感謝しています。2026 年も、もう一度皆さんと一