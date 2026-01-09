¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤Ï9Æü¡¢½©ÍÕÃé¹¨»á¤é¤Î¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¥¹¥¿¥Ã¥Õ½¢Ç¤¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¿·¤¿¤Ë¥³¡¼¥Á¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤Î¤ÏÁ°À¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹´ÆÆÄ¤Î½©ÍÕ»á¤ÈÁ°Ì¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤ÎÃÝÃ«¹·Í´»á¡£2024Ç¯¤ò¤â¤Ã¤Æ¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿ÉÙµïÂç¼ù»á¤Ï¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥ÈGK¥³¡¼¥Á·óU21GK¥³¡¼¥Á¤Ë¡¢22Ç¯¤ò¤â¤Ã¤Æ¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿¶¶ËÜ±ÑÏº»á¤ÏU21¥³¡¼¥Á·ó¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¥³¡¼¥Á¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£U21´ÆÆÄ¤Ë¤Ï20Ç¯¤Ë¥ô¥¡¥ó¥é¡¼¥ìÈ¬¸Í¤òÎ¨¤¤¤Æ