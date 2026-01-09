「人生は一度きり、やりたいことは全部やりたい」 東京大学大学院で核融合を研究しながら、ピン芸人として舞台にも立ついぜんさん。来春からは会社員としての新たな一歩を踏み出します。 いぜんさんが語る「両立」は、芸人と会社員のどちらかを保険にするのではなく、 どちらも本気で生きる という選択です。後編では、会社員になっても芸人を続ける理由、ピン芸人としての戦い方、そしてその先に描く未来について聞きました。