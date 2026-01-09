「パンチドランク・ウーマン−脱獄まであと××日−」の番組オリジナルグッズの販売が決定しました。衣装アクリルキーホルダー3個セット1,650円（税込）刑務官、未決拘禁者の衣装をモチーフにしたアクリルキーホルダーセットです。■サイズ：約4.5cm×5cm■素材：アクリル樹脂■原産国：日本【販売サイト・店舗】・日テレ屋（汐留店・東京駅店）2月中旬頃取り扱い開始・日テレポシュレ本店（日テレ屋web）2月下旬以降お届け