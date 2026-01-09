［共生のかたち］＜４＞学校では日本語指導が必要な子どもたちが増えている。多国籍化や散在化も進み、日本語指導の態勢強化が大きな課題となっている。「今日は何曜日だっけ？」「木曜日！明日は金曜日」――。昨年１２月中旬、東京都練馬区立光が丘春の風小学校の日本語指導教室で、４年生の女児（１０）が紺多千尋・主任教諭（４６）と向き合っていた。１年生の国語で扱う童話「おむすびころりん」の音読や、「たべる」「