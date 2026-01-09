Ｊ１神戸が９日、神戸市内のクラブ施設で始動し、永井秀樹スポーツダイレクター（ＳＤ）が昨年まで柏でプレーしたＤＦジエゴ（３０）の獲得を発表した。ブラジル出身で、Ｊ２水戸や徳島、当時Ｊ１の徳島を経て２０２３年に柏に移籍。昨年２位の躍進に貢献し、リーグ戦３３試合で５得点を挙げたがシーズン後に契約満了となっていた。柏時代の２３年には、リーグ戦で当時神戸のＭＦ斉藤未月と一時接触して、斉藤は全治１年の大