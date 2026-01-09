テレ東では 1月12 日（月・祝）朝4時50分より、「ニッポン！こんな未来があるなんて～巨大企業の変革プロジェクト～」の最新シーズンとなるシーズン1１の放送をスタートします。 (*平日は朝5時15分から)   この番組は、大企業の新規事業創出をミッションとする組織のために、世界で初めて虎ノ門ヒルズに作られたインキュベーションセンター「ARCH Toranomon Hills」に入居する