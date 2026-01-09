フジテレビ系情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜・午前８時１４分）は９日、「千本鳥居」で有名な京都の「伏見稲荷大社」近くの竹林で落書きの被害が相次いでいることを報じた。同じ京都では、嵐山の「竹林の小径」でも去年から被害が相次ぎ、竹を伐採せざるをえなくなったことを伝えた。ＭＣを務める俳優の谷原章介は、金曜スペシャルキャスターでタレントのカズレーザーが落書き被害を巡り、これまでに「ああいう思い出