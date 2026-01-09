最近、増加傾向にある大腸癌。昨年末も有名なゴルファーがS状結腸癌でお亡くなりになりました。ご冥福をお祈り申し上げます。 【写真】1年で2度の皮膚がん告白ムッキムキの肉体派俳優 患者さんから、「大腸癌にはどんな症状があるの？」とよく聞かれます。 教科書的には、排便時の出血、便秘、下痢、便柱の狭小化(便が細くなる)、腹部膨満感、食欲減退が挙げられていますが、本当にそれらの症状が出るのでしょう