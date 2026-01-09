暦の上では寒さが最も厳しくなる時期ですが、鹿沼市の観光施設では、冬を彩る早春の花「ロウバイ」が見ごろを迎え、可憐な花が訪れた人たちを楽しませています。 鹿沼市上永野にある観光施設「蝋梅の里」です。オーナーの大貫孝之さんが手入れをし、広さおよそ１・３ヘクタールの緩やかな斜面に、国内に自生する６種類合わせておよそ４千本が植えられています。 ロウバイは中国原産で、花びらがろう細工のよう