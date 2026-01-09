栃木県教育委員会の中村千浩教育長は８日、定例の記者会見を開き、県立高校のトイレで男子生徒が別の男子生徒に暴行される様子が撮影された動画が、ＳＮＳで拡散された問題について、被害生徒に謝罪しました。 （県教育委員会中村千浩教育長） 「今回、学校管理下でこのような行為が行われたことについて、被害に遭われた生徒、関係者の皆様にお詫びを申し上げます」 中村県教育長は会見の冒頭で謝罪し、専門家の助言を受け