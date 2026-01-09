２０２５年に栃木県内であった交通事故について、発生件数と死者数が過去５年で最多となったことが栃木県警のまとめで分かりました。 県警交通企画課によりますと２０２５年の交通事故の発生件数は前の年より１０２件多い４０４８件、死者数は９人多い６９人となり、いずれも過去５年で最多となりました。 死者数は３年連続で増加していて人口１０万に当たりは３．６６人で全国ワースト６位でした。前の年は、３．１６人で