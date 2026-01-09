栃木県警察本部の杉本孝本部長が６日、年頭の会見を開き新年の抱負を述べました。 県警察本部杉本孝本部長 「安全で安心な栃木の実現のため、まい進していきます」 杉本本部長は、重点目標として３年連続で死者数が増加した「交通死亡事故抑止対策の推進」、「サイバー空間の脅威に対する対策の推進」など８項目を掲げました。 このうち、ことし４月に自転車の交通違反に交通反則通告制度が導入されることについ