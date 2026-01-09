女子中学生（15）と性交する様子を撮影し、アダルトビデオ（AV）出演の違法な契約をしたなどとして、警視庁は9日までに、不同意性交やAV出演被害防止・救済法違反などの疑いで、会社代表の男（51）を逮捕した。