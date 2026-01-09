鹿沼市の松井正一市長は８日、定例の記者会見を開き、鹿沼市を全国にアピールするために「東京サテライトオフィス」を４月中に開設することを発表しました。 「東京サテライトオフィス」は、東京都港区の高輪ゲートウェイ内の「ＬｉＳＨＳｔｕｄｉｏ３」に開設されます。 鹿沼市の自然やイベント、文化など多彩な「Ｍａｄｅｉｎ鹿沼」の発信拠点と、企業誘致などの「稼ぐ鹿沼」の活動拠点になります。この施設には、