能登半島地震の発生から１日で丸２年が経ち、鹿沼市のリサイクルショップでは８日、被災地へ贈る支援物資の積み込み作業が行われました。 鹿沼市で中古農機具の販売などを手がける「飛行船」では、２０２４年１月に発生した能登半島地震で現地へ食料品などの支援物資を継続して届けています。 新年になって初めて、支援を行うことになり従業員およそ１０人が自社で栽培したダイコンやホウレンソウ、それに宇都宮ギョーザ、