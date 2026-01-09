【WWE】SMACK DOWN（1月2日・日本時間3日／ニューヨーク・バッファロー）【映像】まるで貞子？ ドアを開けたら“最恐美女”がニッコリ登場救急車のドアを開けたら最狂女王……。新春のメインイベント、救急車に相手をぶち込む破天荒なデスマッチで、思わぬ形で人気者が盟友をアシストする。“愛の連携”でチート勝利を目指した夫婦に待ち受けていたのは、勝利ではなく大パニックからの逃亡だっ