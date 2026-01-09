元西武のバーチ・スミス投手（35）がMLBデトロイト・タイガースとマイナー契約を結んだ。9日までに米移籍情報サイト「トレード・ルーマーズ」が報じた。同サイトによると、春季キャンプには招待選手として参加し、ロースター入りすれば150万ドル（約2億3000万円）が保証されるという。スミスは11年ドラフト14巡目（全体443位）でオクラホマ大からパドレスに入団し、13年にメジャーデビュー。アスレチックスなどを経て、22年