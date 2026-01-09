タレントの中川翔子（40）が、9日放送のTBS系『ひるおび』（前10：25）に出演。昨年9月末に双子男児出産して以降、半年ぶりの復帰を果たした。【写真】「幸せそう」「3人ともカワイイ」“スライム服”で決めた中川翔子＆長男・次男中川は、2023年4月28日に同世代の一般男性と結婚することを発表。25年8月には、双子の男児を妊娠していることを報告し、SNSにたびたび大きなお腹を公開していた。計画帝王切開で9月30日に双子男児