イランでは物価高騰などに対するデモが拡大していて、市民と治安当局との衝突でこれまでに少なくとも40人以上が死亡しました。イランでは8日、首都テヘランや北東部にある第2の都市マシュハドなど各地で抗議デモが行われました。SNSに投稿された映像では、参加者がイランの最高指導者ハメネイ師の打倒を訴えるなど、現体制への抗議の声が上がっている様子も確認できます。こうしたデモは先月下旬、物価高騰や通貨の急落を背景にテ