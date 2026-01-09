東京・調布市で3日、初詣に向かっていた家族の車が、スマートフォンを操作しながら向かってくる自転車の男に遭遇した。接触は免れたものの、男はわざわざUターンして立ち漕ぎで急接近…車を力いっぱい蹴りつけて逃走した。愛車には傷がつき、被害者は「怒りしかない」と憤っている。自転車がUターンして…思いっきりキック東京・調布市で3日、家族5人で初詣に向かっていたドライバーのカメラが捉えたのは、正月気分を吹き飛ばす恐