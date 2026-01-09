食品各界の賀詞交歓会が5日から相次いで開かれている。主催者あいさつは、昨年を大阪・関西万博や米・熊騒動で振り返り、今年は「午年にちなんで力強く駆け抜ける年」とか「駆け抜ける馬のように活気ある年に」などのキーワードで結んでいる。▼多くの人と名刺交換し、互いの関係を深めることが本来の目的。取引先や関係者が集まるため、ビジネス上のお付き合いには欠かせないイベントだ。取引先へのあいさつを1回で終えられるな