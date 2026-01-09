トライアルホールディングスとスギホールディングスは、包括的な協業を8日から本格的に開始することで基本合意した。トライアルグループ（トライアル、西友）の一部店舗にスギ薬局が調剤薬局・ドラッグストアを出店するほか、スギ薬局の店舗にトライアルの惣菜・弁当の供給などを計画する。両社はこれまでにトライアルの一部システムをスギ薬局に導入したり、プライベートブランド（PB）を相互供給したりするなど実験的に協業