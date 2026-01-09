１０日からの３連休、県内は大荒れとなりそうです。新潟地方気象台によりますと１０日は朝鮮半島付近の低気圧が急速に発達しながら日本海北部に進む見込みです。その後、１１日から１２日頃にかけては、日本付近は強い冬型の気圧配置となり、北陸地方の上空約５０００メートルには氷点下３６℃以下の寒気が流れ込むでしょう。新潟県では、１０日夕方から１２日頃にかけて海上を中心に非常に強い風が吹き、海は大しけとなる所