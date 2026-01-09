◆日本茶の新しい楽しみ方続々。都内の注目日本茶カフェ5選近年盛り上がりを見せるお茶の世界。家で楽しむお茶だけでなく、都内にはお茶を楽しめるカフェも増加中。なかでも新しい味わいに注目したい日本茶ジャンルの、2025年にオープンしたばかりの新店からめざして行きたい名店までご紹介。上／本わらび粉を使用した抹茶わらび餅、抹茶寒天、抹茶グラノーラなどを盛り込んだ茶々水パフェ1,980円下／カスタマイズブレンド茶体験