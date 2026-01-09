バドミントンの桃田賢斗選手は1月9日、自身のInstagramを更新。結婚を発表し、ファンから温かい声が寄せられています。【写真】妻との結婚指輪ショット「おめでとうございます」「いつも応援してくださっている皆様へ」と題し、「私事ではありますが、このたび入籍したことをご報告させていただきます」と続けた桃田選手。「これまで競技を続ける中で本当にしんどいことが沢山ありましたが、その度に家族、関係者、ファンの皆様、